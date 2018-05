La decima edizione del Napoli Street Festival si farà e si farà in silenzio. Per l’edizione del rilancio, resa possibile anche grazie alla partnership con il Napoli teatro Festival Italia (il festival mancava da undici anni), Ettore De Lorenzo, organizzatore della kermesse, ha scelto di cambiare decisamente strada rispetto al 2007 e ha scelto il tema del silenzio. “Proviamo a lanciare una sfida, in una delle città più chiassose d’Europa, per provare a rigenerare il senso delle parole in un tempo in cui le parole si buttano, hanno perso il loro significato, hanno perso la loro magia. Per questo tutto il festival sarà dedicato al tema del silenzio. Avremo artisti di strada che useranno solo la gestualità per comunicare la loro arte e la musica che sarà comunque ispirata al silenzio”, ha detto De Lorenzo.

Il festival è in programma l’8 ed il 9 giugno e vedrà la partecipazione di oltre 50 artisti di strada, un percorso sonoro che trasformerà la strada tra Piazza del Gesù e Piazza San Domenico in un’esperienza acustica straordinaria, ma anche reading di poesie e favole. Decine gli eventi, tutti gratuiti, che si susseguiranno nei due giorni, dalle 17 a tarda sera, nel cuore del centro storico di Napoli. Ad aprire le due giornate sarà un artista internazionale, Luis Siciliano, in arte Aluei, che ha scritto colonne sonore per grandi registi, e trasformerà il centro storico sonorizzandolo come un bosco. Gli studenti dell’Accademia di Belle Arti firmeranno un’istallazione dl titolo “Pagine al vento” che costituirà la scenografia dello Strit Festival con striscioni che calano dai palazzi del centro con le parole che hanno un bisogno di essere rigenerate, mentre nel cortile di Santa Chiara nelle due giornate sarà proiettato, nel centenario della nascita di Nelson Mandela, un documentario sulla vita dell’ex presidente sudafricano “Lol with Nelson Mandela” di Faith Isiakpere, donato dall’African Film Festival. Il 9 giugno arriverà invece un silenzio nordico in un incontro dal titolo “Far Oer le isole del silenzio” con Siri Ranva Hjelm Jacobsen, autrice del best seller “L’isola”. Le uniche parole “sdoganate” saranno quelle della poesia e della fiaba con una due giorni di reading nel cortile di Santa Chiara in cui si alterneranno diversi poeti napoletani.

Tante le associazioni che hanno risposto alla chiamata del Napoli Strit Festival, tra cui Il Tappeto di Iqbal che porterà nelle due serate lo spettacolo di Antonio Bosso “Enfantastique”, una pantomima sul paradosso di un migrante che scappa dalle guerre in Medio Oriente per trovare la violenza in Europa.